Российским котом за 9,5 миллиона рублей заинтересовалась «личность из Англии»

Тульский кот, якобы побывавший в руках у российского президента Владимира Путина, теперь якобы заинтересовал «личность из Англии». Такой информацией поделился хозяин животного, который намерен продать кота за 9,5 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

«На этой неделе кот забронирован. Приедет многоуважаемая личность из Англии на осмотр данного животного», — написал автор в комментариях к объявлению о продаже кота. Кто именно намерен приехать в город Богородицк в Тульской области, чтобы купить кота, создатель уникального предложения не уточнил. Зато якобы в честь осмотра кота провинциальный город посетит «Владимир Владимирович».

Россиянин готов принять за кота не только деньги, но и другие ценности. В частности, он согласен обменять животное на Mercedes E класса, спортивный мотоцикл из Японии или частный дом.

Автор выставил объявление о продаже еще в декабре 2021 года. С тех пор цена на кота выросла с 6,5 до 9,5 миллиона рублей. Продавец уверен, что такой товар «отлично подойдет коллекционерам».

О планах визита Путина в Тульскую область на сайте Кремля ничего не сообщается. 10 января российский президент подключится по видеосвязи к онлайн-встрече глав стран ОДКБ, чтобы обсудить ситуацию в Казахстане.

