В Алма-Ате оценили сроки отправки вывозных рейсов с россиянами

Вывозные рейсы с россиянами будут вылетать из Алма-Аты до тех пор, пока Казахстан не покинут все желающие граждане РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульство РФ в Алма-Алте.

«Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский — вопрос. Возможно, не все», — оценил сроки вывоза россиян консул-советник генконсульства Владимир Малышев, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжаться отправка эвакуационных рейсов из Казахстана.

Ранее сообщалось, что военно-транспортные самолеты Минобороны РФ вывезли из Алма-Аты 500 россиян, которые захотели вернуться на родину.