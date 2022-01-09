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В ЕС заявили о необходимости диалога с Россией

Глава евродипломатии Боррель: ЕС необходим диалог с Россией по вопросам безопасности

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) необходимо вести с Россией диалог по вопросам безопасности, при этом объединению важно координировать свою позицию с трансатлантическими и другими партнерами. Такое мнение в своем блоге высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Диалог необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. (…) Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», — отметил глава евродипломатии.

В своем блоге Боррель подчеркнул, что в Европе «не может быть безопасности без безопасности на Украине». Он также высказался о грядущих переговорах и заявил, что российская сторона якобы намеренно не упомянула ЕС в представленных в декабре 2021 года проектах договоров о гарантиях безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что российская межведомственная делегация прибыла в швейцарскую Женеву для переговоров с США по гарантиям безопасности. Известно, что встреча пройдет в городе 9-10 января. После переговоров состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Варвара Кошечкина
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