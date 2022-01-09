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В США перечислили бесполезные для НАТО страны

National Interest: часть стран НАТО бесполезна для альянса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер назвал бесполезные страны НАТО, входящие в альянс. На это он указал в статье для National Interest.

«Слишком часто союзники США — маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы», — заявил он. Эксперт пояснил, что речь идет об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии.

Карпентер сравнил политику США с пользователем Facebook, неизбирательно добавляющим людей в список друзей. При этом, отметил он, разница заключается лишь в том, что интернет-друзья не способны втянуть Вашингтон в ненужные войны и конфликты.

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Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли. Дипломат также призвал альянс «собирать манатки и возвращаться к границам 1997 года». Он считает, что рассчитывать на продвижение вперед по вопросам гарантий безопасности на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО наивно. «Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — сказал замглавы МИД.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Марина Совина
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