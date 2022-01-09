В НХЛ отреагировали на попытки ФХР добиться участия хоккеистов в Олимпиаде

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагировали на попытки Федерации хоккея России (ФХР) добиться допуска отдельных игроков лиги на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссар лиги Билл Дэйли прокомментировал информацию «Матч ТВ», который сообщил о планах ФХР добиться допуска отдельных хоккеистов на Олимпиаду по договоренности с клубами и международными организациями. «Ни один игрок лиги с действующим контрактом не сможет принять участия в Олимпиаде. Исключений не планируется», — заверил Дэйли.

Ранее сообщалось, что ФХР отправил российским игрокам НХЛ инструкцию, согласно которой они могли бы добиться допуска на Олимпиаду в Пекине. Российская сторона готова взять на себя финансовый ущерб, связанный с паузой в выступлениях игроков в НХЛ.

О решении НХЛ не пускать хоккеистов в Пекин стало известно в декабре 2021-го. Лига мотивировала запрет стремлением избежать распространения COVID-19 среди игроков НХЛ.