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Российским игрокам НХЛ нашли способ попасть на Олимпиаду в Пекине

«Матч ТВ»: российским игрокам НХЛ дали инструкцию для попадания на Олимпиаду в Пекине

Фото: Vit Simanek / globallookpress.com

Найден способ попадания на Олимпиаду в Пекине для российских игроков вопреки запрету Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как отмечается в колонке Павла Лысенкова, в сборной России нашли способ обойти запрет НХЛ и пригласить отечественных игроков североамериканской лиги на соревнования в Китае. Инструкция уже отправлена россиянам, выступающим в НХЛ.

Представитель сборной России провел переговоры с руководством Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Организация не будет препятствовать российским игрокам НХЛ в поездке в Китай. Также отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) придерживается аналогичной позиции. Игроки из расширенного списка сборной смогут отправиться в Пекин, если они находятся под программой Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российская сторона возьмет на себя организацию чартерного рейса из Пекина в том случае, если кто-то из игроков заболеет COVID-19. Кроме того, Федерация хоккея России (ФХР) возместит финансовый ущерб от пропуска игроками матчей НХЛ: организация покроет страховки и компенсации и выплатит зарплаты в том случае, если клубы НХЛ откажутся от этого.

В декабре 2021-го стало известно, что НХЛ не пустит игроков на Олимпиаду в Пекин.

Николай Костюков
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