Власти Алма-Аты заявили о продолжающихся вспышках сопротивления

Власти Алма-Аты заявили о продолжающихся вспышках ожесточенного сопротивления в городе, несмотря на стабилизацию обстановки. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров, передает РИА Новости.

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — подчеркнул он, комментируя ситуацию в крупнейшем городе Казахстана.

Ранее стало известно, что Алма-Ата была полностью окружена блокпостами, на которых несут дежурство десятки военнослужащих. У тех, кто покидает город, тщательно досматривают транспортные средства, а также проводят проверку документов. В самом городе снизилась интенсивность перестрелок, но порой слышны звуки стрельбы.

Протесты в Казахстане начались 2 января и 4 января переросли в столкновения с силовиками. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.

10 января 2022 года объявлен днем общенационального траура.

