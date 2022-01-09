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Рябков оценил предстоящие переговоры с США

Замглавы МИД Рябков: на переговорах с США не будем тратить время зря
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил предстоящие переговоры с США. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению российского политика, стороны не будут тратить время зря.

Российская межведомственная делегация прибыла в швейцарскую Женеву для переговоров с США по гарантиям безопасности. Встреча пройдет в городе 9-10 января. Ранее Рябков назвал возможным сценарий, при котором переговоры с представителями США в Женеве по гарантиям безопасности ограничатся одной встречей. «И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — подчеркнул замглавы МИД России.

Ксения Назарова
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