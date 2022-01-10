84 россиянина доставили в Москву из Казахстана

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России в понедельник, 10 января, доставил в Москву из Казахстана 84 россиянина. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны.

«Второй (за понедельник) самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 84 гражданина России из Алма-Аты», — уточнили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что за два дня (9 и 10 января) из Казахстана вывезли в общей сложности 1697 человек.

8 января в столице республики, Нур-Султане, открылся кризисный штаб для эвакуации граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков и хотят выехать на родину. В МИД РФ рассказали, что зарегистрировали 1600 россиян, которые пожелали вернуться из Казахстана.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Начавшийся мирно протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе столкновений граждан и полиции погибли десятки и пострадали сотни людей. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.

