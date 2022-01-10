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Новую Москву назвали «системной ошибкой»

Директор Московского музея дизайна Санькова назвала Новую Москву системной ошибкой

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор Московского музея дизайна Александра Санькова положительно оценила темпы развития российской столицы. Однако расширение города и создание Новой Москвы она назвала системной ошибкой. Своим мнением Санькова поделилась в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Санькову попросили рассказать об изменениях в Москве за последнее десятилетие. Она отметила, что в столице появилось много музеев и культурных центров. «Что-то мне нравится, что-то нет. Но общая тенденция однозначно позитивная, развитие транспортной структуры, инфраструктуры», — отметила Санькова.

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Недостатком в развитии территории директор посчитала расширение столицы. Она призвала обратить внимание на города за пределами Москвы. «Но Новая Москва — это системная ошибка. Нужно развивать малые города, а не укрупнять Москву», — отметила Санькова.

В октябре 2021 года российский рэпер Дава заявил, что единственная проблема Москвы заключается в ситуации с дорожным движением. Артист оказался недоволен пробками, из-за которых ему приходится проводить в дороге по несколько часов. Однако Дава не предложил конкретный способ решения проблемы.

Нина Ташевская
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