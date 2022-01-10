Названа причина гибели российского боксера после поражения нокаутом

Организаторы турнира в Тольятти назвали причину смерти российского боксера Ареста Саакяна. Об этом сообщает РИА Новости.

Организаторы заявили, что спортсмен умер из-за последствий прошлой травмы. Они подчеркнули, что Саакяну на ринге оказали квалифицированную медицинскую помощь. После этого его госпитализировали в реанимацию. В компании выразили соболезнования родным и близким боксера.

Саакян умер 8 января. За 11 дней до этого он проиграл нокаутом на турнире в Тольятти, пропустив удар в голову. В больнице спортсмену провели операцию, после чего у него случился отек головного мозга. Саакян провел в коме 10 дней и так и не пришел в сознание.

Саакяну было 26 лет. Спортсмен занимался боксом, а также смешанными единоборствами.