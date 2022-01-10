Бывший игрок НХЛ назвал преимущество русских над финнами

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Янне Песонен назвал разницу между финнами и русскими. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен обратил внимание на то, что русские люди открыто выражают свои эмоции, что является преимуществом при общении, когда как закрытость финнов мешает им. «Когда русский говорит, ты можешь понять его эмоции. Мне нравится, что люди так просто выражают свои эмоции во время обычной беседы. Также русские очень чтят традиции», — заявил Песонен.

Песонен выступал за «Питтсбург» в 2008 году. В следующем сезоне он перешел в казанский «Ак Барс», вместе с которым завоевал Кубок Гагарина. Также в составе сборной Финляндии хоккеист становился чемпионом мира.

В 2019 году главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо заявил, что ему нравится патриотизм, свойственный россиянам. По мнению тренера, это помогает ему настраивать игроков на матчи.