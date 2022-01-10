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Россиян обеспечат бесплатной сотовой связью в Казахстане

Минцифры: абонентов из России в Казахстане с 12 по 19 января обеспечат бесплатной связью

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Минцифры России и операторы «Большой четверки» (МТС, «Мегафон», билайн, Tele2) обеспечат бесплатной сотовой связью российских абонентов с 12 по 19 января во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Кроме того, россияне также смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в Казахстане. При этом все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора и использовать эти средства для оплаты услуг в будущем, пообещали в Минцифры.

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Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сеть, на бесплатную связь введен лимит: максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью.

Ранее крупнейшие российские авиакомпании возобновили полеты в Казахстан. Так, авиаперевозчик S7 возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан 10 января. Так, «Уральские авиалинии» возобновят полеты в Казахстан 14 января. Первые рейсы запланированы из Екатеринбурга в Алма-Ату, а также из Жуковского в Нур-Султан. Ранее свободную продажу билетов в Казахстан также возобновила авиакомпания «Аэрофлот». Так, с 10 января «Аэрофлот» восстановит полеты в столицу Казахстана Нур-Султан и обратно на ежедневной основе.

Марина Совина
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