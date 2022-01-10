Крупнейшие российские авиакомпании возобновили полеты в Казахстан

«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Казахстан 14 января. Первые рейсы запланированы из Екатеринбурга в Алма-Ату, а также из Жуковского в Нур-Султан. Об этом сообщает РИА Новости.

Также о возобновлении рейсов заявили еще две крупнейшие российские авиакомпании.

Авиаперевозчик S7 возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан 10 января, говорится на сайте компании. Рейсы планируется выполнять по расписанию. Ранее свободную продажу билетов в Казахстан также возобновила авиакомпания «Аэрофлот». Так, с 10 января «Аэрофлот» восстановит полеты в столицу Казахстана Нур-Султан и обратно на ежедневной основе.

Ранее в январе авиакомпании в связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане начали массово отменять рейсы в страну. Так, от полетов отказались казахстанская авиакомпания AirAstana, российские «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Немецкий перевозчик Lufthansa также перестал предлагать регулярные рейсы в Алма-Ату.