В Европе сочли переговоры с Россией «близкими к краху»

Председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани предположил, что не следует ожидать прорыва на переговорах России с НАТО 12 января и на последующей встрече в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В комментарии «Ленте.ру» итальянский политолог усомнился, что требования России относительно юридически обязывающих гарантий со стороны США и их партнеров по альянсу будут удовлетворены на предстоящих переговорах.

Он отметил, что Соединенные Штаты не проявили никакого интереса к предложениям, выдвинутым Россией и переговоры зашли в тупик. В то же время тот факт, что стороны сохранили дипломатический тон на женевской встрече, дает хоть и слабую, но надежду относительно перспектив переговоров. «Различия между Россией и США по-прежнему очень велики: поиск новых форматов мог бы на данный момент помочь переговорному процессу, который становится все более сложным и близким к краху», — счел Грациани.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

По итогам прошедшей встречи, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавивший российскую делегацию, заявил, что Москва хочет получить «железобетонные гарантии» того, что Грузия и Украина никогда не станут членами Североатлантического альянса. Он пояснил, что российская сторона не может допустить задержек в решении упомянутого вопроса, поскольку в данном случае речь идет о национальной безопасности страны. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, в свою очередь, сообщил, что в Вашингтоне не намерены обсуждать с Россией ограничения на членство в НАТО тех или иных стран.