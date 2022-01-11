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В Индии мостоукладчик на шасси советского танка попал на видео

На дороге общего пользования в Индии заметили мостоукладчик на шасси Т-72М1

Инженерную машину на шасси танка Т-72М1 советской разработки заметили в Индии. Очевидцы запечатлели на видео мостоукладчик BLT-72, который проехал по дороге общего пользования. Об этом сообщает «Российская газета».

На записи, которую опубликовал пользователь Twitter, виден мостоукладчик BLT-72. Машину производят в городе Авади. В основе специализированной машины лежит шасси танка Т-72М1.

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В публикации отмечают, что при разработке BLT-72 использовали наработки советского мостоукладчика МТУ-55. Машина может нести мост длиной 20 или 22 метра. Максимальная грузоподъемность моста BLT-72 составляет 70 тонн.

В декабре российским военным передали партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Новая техника позволяет эвакуировать поврежденные машины и оказывать помощь экипажам при проведении полевого ремонта.

Даниил Иринин
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