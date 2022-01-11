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Спорт

В «Зените» прокомментировали будущее Дзюбы

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев: Артем Дзюба не покинет клуб зимой

Фото: Reuters

В руководстве «Зенита» прокомментировали будущее российского нападающего клуба Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг слухи об уходе 33-летнего форварда в казанский «Рубин». Функционер заявил, что Дзюба не покинет команду нынешней зимой.

Ранее 10 января стало известно, что «Зенит» усилил атакующую линию нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым. Отмечается, что сине-бело-голубые заплатили за переход форварда менее 2,14 миллиона евро.

30 декабря Медведев опроверг информацию об отказе Дзюбы продлевать контракт с клубом. Тогда он сообщил, что в соглашении с игроком предусмотрена опция автоматического продления. «Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона», — добавил Медведев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) форвард забил десять мячей в 18 матчах.

Николай Костюков
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