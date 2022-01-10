«Зенит» усилился футболистом «Крыльев Советов»

«Зенит» подписал контракт с российским нападающим Иваном Сергеевым, который ранее выступал за самарские «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

«Зенит» усилился 26-летним форвардом, на счету которого шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). До выступлений в элитном дивизионе Сергеев выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где стал рекордсменом по количеству голов. В 42 матчах первенства он забил 40 мячей и помог самарчанам пробиться в РПЛ.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро. Сергеев начал профессиональную карьеру во Втором дивизионе чемпионата страны, защищая цвета московского «Строгино». Нападающий выступал также за латвийскую «Ригу», «Тамбов» и столичное «Торпедо».

Сергеев не привлекался к играм за юношескую и молодежную сборные страны. На его счету шесть голов в пяти матчах за студенческую сборную России.