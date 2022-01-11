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Спорт

На Головина нацелился еще один английский клуб

«РБ-Спорт»: клуб АПЛ «Вест Хэм» нацелился на футболиста «Монако» Александра Головина

Фото: Globallookpress.com

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» заинтересован в российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, клуб нацелился на игрока и собирает всю необходимую информацию для возможного трансфера. На данный момент руководители «Вест Хэма» хотят понять, насколько самому футболисту интересен вариант со сменой команды.

25 декабря сообщалось об интересе к Головину со стороны еще одного английского клуба, «Эвертона». Отмечалось, что команда рассматривает возможность усилиться футболистом в зимнее трансферное окно, однако переход может не состояться из-за высокой стоимости Головина.

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Он перешел в клуб летом 2018 года. Монегаски заплатили за россиянина 30 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Анастасия Борисова
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