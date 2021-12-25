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Головиным заинтересовались в английском клубе

Российский полузащитник «Монако» Головин может перейти в английский «Эвертон» зимой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В английском футбольном клубе «Эвертон» подтвердили заинтересованность в российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. Об этом сообщает в The Athletic UK.

Команда рассматривает возможность усилиться футболистом в зимнее трансферное окно. Однако переход может не состояться из-за высокой стоимости Головина.

В ноябре сообщалось, что «Монако» готов продать полузащитника сборной России за 46,7 миллиона евро. Тогда же стало известно, что в услугах Головина лично заинтересован главный тренер ливерпульского клуба Рафаэль Бенитес.

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 24 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Он перешел в клуб летом 2018 года. Монегаски заплатили за россиянина 30 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

«Эвертон» набрал 19 очков в 18 турах Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда находится на 14-м месте.

Дарья Коршунова
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