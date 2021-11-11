Названа объявленная «Эвертону» стоимость Головина

«Монако» хочет выручить за полузащитника сборной России Александра Головина около 46,7 миллиона евро. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, такую сумму монегаски назвали английскому «Эвертону», который рассчитывает приобрести россиянина в январе. В услугах Головина лично заинтересован главный тренер ливерпульского клуба Рафаэль Бенитес, но сделка может сорваться из-за высокой цены хавбека.

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Он перешел в клуб из чемпионата Франции летом 2018 года. Монегаски заплатили за россиянина 30 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в 28 миллионов.

«Эвертон» набрал 15 очков в 11 турах Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда находится на 11-м месте.