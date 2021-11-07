Судья отправил футболиста в нокдаун в матче чемпионата Франции

Французский судья в матче «Монако» против «Реймса» ударил футболиста локтем в лицо

В матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу между «Реймсом» и «Монако» произошел инцидент с участием главного арбитра матча Жереми Пиньяра. Ролик опубликован в Twitter «Матч ТВ».

В начале первого тайма судья случайно ударил локтем в лицо полузащитника «Реймса» Морету Кассаму, отправив того в нокдаун. Африканцу потребовалась помощь врачей, но он смог продолжить игру.

Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, и завершилась со счетом 0:0. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Хавбек получил предупреждение.

«Монако» после 13 туров с 18 очками находится на десятом месте в чемпионате. «Реймс» набрал 12 очков и занимает 16-ю позицию.