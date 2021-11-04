Российского судью назвали врагом турецких фанатов после матча Лиги чемпионов

Фанаты турецкого «Бешикташа» посчитали, что в поражении клуба в ЛЧ виноват судья Карасев

Турецкие пользователи сети остались недовольны работой российского футбольного судьи Сергея Карасева на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между португальским «Спортингом» и турецким «Бешикташем». Комментарии недовольных болельщиков доступны в Twitter.

Встреча между командами завершилась со счетом 4:0 в пользу португальской команды. Турецкие фанаты посчитали, что в поражении виноват Карасев. Им не понравилось то, что арбитр назначил пенальти в ворота «Бешикташа», а также то, что он показал две желтые карточки полузащитнику Жозефу Соузе.

В комментариях юзеры назвали Карасева врагом турецкого футбола. «Карасев, какой же ты умственно отсталый судья», «Этот сукин сын Карасев показал карточку за безупречный перехват мяча», «Да пошел ты, Карасев. Позор», — писали они.

После четырех матчей «Бешикташ» замыкает турнирную таблицу группы С, не набрав ни одного очка. Лидирует нидерландский Аякс, в активе которого 12 очков. «Спортинг» занимает третье место с шестью очками, уступая по дополнительным показателям дортмундской «Боруссии».