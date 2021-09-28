Российский арбитр Карасев отказался преклонять колено перед игрой Лиги чемпионов

Арбитр Карасев не стал преклонять колено перед игрой «Ливерпуля» против Порту в ЛЧ

Российский футбольный судья Сергей Карасев не стал преклонять колено перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Арбитр отказался принимать участие в акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). При этом все футболисты обеих команд преклонили колено.

Матч прошел во вторник, 28 сентября, в Португалии, и завершился со счетом 5:1 в пользу англичан. В составе победителей дублями отметились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Еще один мяч на счету Садио Мане.

Карасев ни разу не принимал участие в акции в поддержку BLM. Первый раз арбитр отказался преклонять колено в марте этого года перед матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».