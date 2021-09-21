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Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами

Испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет преклонять колено
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Фото: Justin Parry / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Защитник «Челси» и сборной Испании по футболу Маркос Алонсо заявил, что больше не будет преклонять колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). Об этом сообщает сообщает Sky Sports.

По мнению игрока, этот жест в борьбе с расизмом стал терять силу. Футболист также анонсировал, что теперь будет стоять на двух ногах и указывать на надпись на форме «Нет места расизму».

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Алонсо также подчеркнул, что выступает против расизма. Он добавил, что не обсуждал свое решение с партнерами по команде.

14 сентября испанец вместе в другими футболистами стартового состава «Челси» преклонил колено перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Легионеры петербургской команды сделали то же самое, а россияне и украинский защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий проигнорировали акцию.

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