Российский арбитр Карасев ответил на вопрос о любимых клубах и футболистах

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что у него нет любимых клубов

Российский футбольный судья Сергей Карасев высказался на тему клубных пристрастий. Арбитр ответил на вопрос телеведущего Ивана Урганта в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Рефери признался, что у него нет любимых команд. Он также не стал называть имена футболистов, которые ему нравятся. При этом Карасев подчеркнул, что ему приятно наблюдать за креативными игроками в центре поля. Судья также добавил, что иногда приятно понаблюдать и за действиями футболистов-разрушителей.

Российская бригада арбитров во главе с Карасевым была назначена на матч Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Вильярреалом». Игра состоится 20 октября.

В 2018 году Карасев работал на чемпионате мира. Кроме того, россиянин уже дважды судил на Евро: в 2016 году — матчи группового этапа, а в 2021-м ему впервые доверили плей-офф.