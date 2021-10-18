Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Венеция
Венеция
Матч завершен
1:0
Фиорентина
Флоренция
Италия - Серия А • 8-й тур
Арсенал
Лондон
Матч завершен
2:2
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Селтик
Глазго, Шотландия
Сегодня
17:30 (Мск)
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Лига Европы • Группа G. 3-й тур
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Лига чемпионов • Группа D. 3-й тур
Порту
Порту, Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Милан, Италия
Лига чемпионов • Группа B. 3-й тур
Атлетико М
Мадрид, Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лига чемпионов • Группа B. 3-й тур
Последние новости
Путин предложил ввести новые выплаты для части россиян
В Японии прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
Оценен вызываемый тремя вакцинами иммунный ответ
«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов для Дальнего Востока
Полина Гагарина рассказала о панических атаках
Девушка случайно похитила незнакомую бабушку и бросила родную на вокзале
На Украине рассказали о «троянском коне» для «Северного потока-2»
Минобороны Южной Кореи подтвердило запуск КНДР баллистической ракеты
У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни счетов за рубежом и в России
Новости партнеров

Российский арбитр Карасев ответил на вопрос о любимых клубах и футболистах

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что у него нет любимых клубов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ATTILA KISBENEDEK / Reuters

Российский футбольный судья Сергей Карасев высказался на тему клубных пристрастий. Арбитр ответил на вопрос телеведущего Ивана Урганта в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Рефери признался, что у него нет любимых команд. Он также не стал называть имена футболистов, которые ему нравятся. При этом Карасев подчеркнул, что ему приятно наблюдать за креативными игроками в центре поля. Судья также добавил, что иногда приятно понаблюдать и за действиями футболистов-разрушителей.

Российская бригада арбитров во главе с Карасевым была назначена на матч Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Вильярреалом». Игра состоится 20 октября.

В 2018 году Карасев работал на чемпионате мира. Кроме того, россиянин уже дважды судил на Евро: в 2016 году — матчи группового этапа, а в 2021-м ему впервые доверили плей-офф.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский арбитр Карасев отказался преклонять колено перед игрой Лиги чемпионов
Российский футбольный судья Карасев рассказал о самых дорогих покупках
Судья Карасев назвал отличие между российским и европейским футболом
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
17:3616 октября

Девушка-боец UFC рассказала о выживании на гонорары с поединков

16:3716 октября

Дзюба повторил рекорд чемпионата России по количеству голов

15:5716 октября

«Зенит» проиграл аутсайдеру РПЛ и потерпел второе поражение подряд

Спорт00:01 9 августа

«Мы готовились к этому всю жизнь»

Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
14:5616 октября

Моуринью выпил виски с Макгрегором

13:5816 октября

В Госдуме отреагировали на желание бразильца играть за сборную России по футболу

13:3216 октября

Большунов перенес операцию на челюсти

Спорт00:03 8 августа
Пита Тауфатофуа

«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»

Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
13:1116 октября

Гимнастка Байлз рассказала о самом запоминающемся моменте на Олимпиаде в Токио

12:5316 октября

Самый титулованный игрок в истории футбола предложил свои услуги «Барселоне»

11:3516 октября

Широков оценил желание бразильского футболиста «Зенита» играть за сборную России

Россия
Раскрыта личность раздававшего в метро цветы дагестанца
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
В Госдуме рассказали о преимуществе цифровых паспортов
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
Стрелявший в школе под Пермью ученик до нападения просил отвести его в церковь
В Совфеде ответили на вопрос о возобновлении работы миссии НАТО в России
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
На Украине рассказали о запасах угля всего на «одну-две недели»
Путин предложил новые выплаты части россиян
Киев и Варшава объединили усилия для борьбы с «Северным потоком-2»
МТС с помощью цифровых технологий познакомит россиян с природой Урала
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Орудовавшего 30 лет Тулунского маньяка приговорили к 24 годам колонии
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В МВД рассказали о задержании открывшего стрельбу в пермской школе ученика
Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края
Карл Пиратский. «Николай I и цесаревич Александр Николаевич среди офицеров лейб-гвардии Конного полка»«Это не служба, а дело чести»
Кто и как защищал российских императоров от убийц и террористов?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание лекарства
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Раскрыты заработки звезд в TikTok и Instagram
Сообщение о нехватке кислорода в больнице Белгорода оказалось недостоверным
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
Роскомнадзор отчитался об удалении 400 тысяч запрещенных материалов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Китайская Wey может выпустить кроссовер с внешностью советской «Победы»
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Раскрыты подробности об обновленном Exeed TXL для России
Вездеход «Стрела»: что в нём от Газели?
Видео: подробный обзор российского ответа Хаммеру — новейшего внедорожника Стрела
Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen
Lexus LX: Land Cruiser на максималках?
Видео: каким получился самый роскошный внедорожник Lexus нового поколения
Автомобили Lada подорожали шестой раз за год
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиянин снял на видео восход солнца на Ай-Петри
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
«Поехали!»
Как российские режиссеры подняли привлекательность нескольких регионов для туристов
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Все материалы