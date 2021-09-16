Российский футбольный судья Карасев рассказал о самых дорогих покупках

Российский футбольный судья Сергей Карасев в интервью «Ленте.ру» рассказал о своих самых дорогих покупках.

По словам Карасева, он всегда работал для того, чтобы удовлетворять потребности семьи. «Трое детей, так что все мысли связаны с тем, чтобы улучшить условия жизни. Чуть больше квартиру, образование детям, много нюансов», — объяснил арбитр.

Он добавил, что может позволить себе хороший автомобиль, но не станет покупать его, потому что не считает себя автолюбителем. «Спокойно езжу на Volvo 2012 года. Меня все устраивает, машина — супер», — рассказал Карасев. Он добавил, что покупает себе разве что гитары. «У меня не очень дорогие. В районе двух тысяч долларов каждая, не больше», — заметил судья.

Карасев обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года. С 2013 года он входит в категорию элитных судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Карасев регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2018 году арбитр работал на чемпионате мира. Кроме того, россиянин уже дважды судил на Евро: в 2016 году — матчи группового этапа, а в 2021-м ему впервые доверили плей-офф.