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В Госдуме пообещали взять на контроль расстрел лошадей в Алтайском крае

Депутат Бурматов возьмет на контроль ситуацию с расстрелом 53 лошадей в Алтайском крае

Фото: Telegram-канал «SHOT»

В Госдуме пообещали взять на контроль расстрел 53 лошадей и жеребят, произошедший 9 января в Алтайском крае. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил изданию Daily Storm.

Депутат заявил, что планирует направить запросы по инциденту в МВД, а также проконсультироваться с юристами. По его словам, в деле может быть несколько составов преступления, по которым пока не возбуждено уголовное дело, например, ущерб в особо крупном размере.

Бурматов добавил, что необходимо сделать все, чтобы «не дать спустить ситуацию на тормозах». Он подчеркнул, что речь идет об очень опасном деянии, которое совершила группа лиц, вооруженная огнестрельным оружием.

«Сегодня они лошадей расстреливают, а завтра по кому они будут стрелять?» — заключил он.

В воскресенье, 9 января, в полицию обратился мужчина, сообщивший, что неизвестные расстреляли 53 принадлежавших ему лошади. Инцидент произошел в районе села Алексеевка в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Позже стало известно, что незадолго до нападения на табун его владелец поссорился с местным жителем.

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Роман Кирьянов
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