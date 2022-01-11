Бывшие советские республики посоветовали не принимать в НАТО

Старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил, что Западу не следует принимать в НАТО бывшие советские республики. Он дал советы по архитектуре безопасности в статье для газеты The Hill.

По его словам, Запад должен разработать новую архитектуру безопасности для нейтральных стран Восточной Европы и бывших республик Советского Союза, однако к переговорам необходимо подключить и Россию.

«Консультации должны начаться в рамках НАТО, а затем с участием самих этих стран, прежде чем мы будем вести переговоры о каких-либо договоренностях с Москвой. Но консультации на более философском и общем уровне могут начаться и с Россией на встречах на этой неделе», — отметил О'Хэнлон.

Сотрудник Института Брукингса добавил, что основной концепцией будущей безопасности в Восточной Европе было бы предоставление постоянного нейтралитета Украине, Молдавии и Белоруссии, а также Грузии, Армении и Азербайджану. Он подчеркнул, что эти страны не входят в НАТО, и их не должно быть в Североатлантическом альянсе. Также, по словам О'Хэнлона, Россия, как и НАТО, обязалась бы «помогать поддерживать безопасность Украины, Грузии и других государств».

После этого санкции, введенные против России из-за ее «агрессии против соседей», будут сняты, заверил эксперт. При этом нейтральные страны смогут вступить в Евросоюз при определенных обстоятельствах, но не будут являться американскими союзниками. «Мы не будем обещать защищать их, как если бы они были территорией США, что в конечном итоге означает быть частью НАТО», — заключил О'Хэнлон.

Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод назвал НАТО способ избежать войны с Россией. Он отметил, что Западу следует предоставить другим странам, включая РФ, возможность вступить в НАТО. В противном случае Моод предрек военные конфликты в ближайшее время.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с делегацией США по гарантиям безопасности заявил, что Россия хочет исключить возможность вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс. «России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО», — подчеркнул он.