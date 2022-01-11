Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Отменён
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
1:3
Завершен
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
2:3
(ОТ)
Завершен
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
2:3
Завершен
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Эвертон
Перенесён
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Спорт

Названа главная соперница российских фигуристок на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка Бестемьянова: Хендрикс будет бороться за пьедестал с россиянками
Луна Хендрикс

Луна Хендрикс. Фото: Raniero Corbelletti / Globallookpress

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала бельгийку Луну Хендрикс главной соперницей российских фигуристок на чемпионате Европы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я очень надеюсь, что наши девушки сумеют завоевать все награды. Луна Хендрикс тоже будет бороться за пьедестал с нашими девушками», — поделилась Бестемьянова. Он отметила, что ее фавориткой является 15-летняя чемпионка России Камила Валиева.

Бестемьянова выразила надежду, что российская команда успешно выступит на чемпионате Европы. Она подчеркнула, что практически во всех видах отечественные фигуристы могут занять первые места.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в Таллине с 12 по 16 января. Российскую команду в женском одиночном катании представят, помимо Валиевой, Александра Трусова и Анна Щербакова. Спустя месяц в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал Запад к решительности и жесткости при разговоре с Россией
Дипломат рассказал о возникновении идеи присоединить Россию к НАТО
Российский посол призвал НАТО перестать учить Москву «как себя вести»
США признались в замедлении запуска «Северного Потока-2»
Названа главная соперница российских фигуристок на чемпионате Европы
В Киеве призвали ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане
В России возник дефицит популярного антидепрессанта
На кухне квартиры в Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
В России спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19
Певица из Black Star спряталась в самолете в захваченном аэропорту Алма-Аты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter