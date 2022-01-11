Названа главная соперница российских фигуристок на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала бельгийку Луну Хендрикс главной соперницей российских фигуристок на чемпионате Европы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я очень надеюсь, что наши девушки сумеют завоевать все награды. Луна Хендрикс тоже будет бороться за пьедестал с нашими девушками», — поделилась Бестемьянова. Он отметила, что ее фавориткой является 15-летняя чемпионка России Камила Валиева.

Бестемьянова выразила надежду, что российская команда успешно выступит на чемпионате Европы. Она подчеркнула, что практически во всех видах отечественные фигуристы могут занять первые места.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в Таллине с 12 по 16 января. Российскую команду в женском одиночном катании представят, помимо Валиевой, Александра Трусова и Анна Щербакова. Спустя месяц в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры.

