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Появилось видео с места расстрела полусотни лошадей в Алтайском крае

SHOT опубликовал видео с места расстрела 53 лошадей и жеребят в Алтайском крае

Появилось видео с места расстрела полусотни лошадей и жеребят, произошедшего в Алтайском крае. Его опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны тела нескольких животных, припорошенные снегом. В воскресенье, 9 января, владелец табуна обратился в МВД, сообщив, что неизвестные застрелили 53 лошади и жеребенка, которые паслись рядом с селом Алексеевка Алтайского края. МВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Во вторник, 11 января, стало известно, что незадолго до инцидента владелец табуна вступил в конфликт с одним из местных жителей.

Дело пообещал взять на контроль заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он планирует подготовить запрос в МВД, а также провести консультации с юристами. По словам депутата, надо «не дать спустить ситуацию на тормозах».

Роман Кирьянов
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