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Социал-демократы в Германии сделали заявление по «Северному потоку-2»

Генсек СДПГ Кюнерт рассказал о формальных препятствиях для запуска «Северного потока-2»

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сделала заявление по проекту «Северный поток-2» и отметила, что поддерживает его, несмотря на угрозу «вторжения» России на Украину, об этом высказался генсек фракции Кевин Кюнерт (Kevin Kuehnert), пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, ФРГ необходимо встать на сторону защиты «Северного потока-2». «Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — уточнил политик. По мнению Кюнерта, постоянное упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений «похоронит» проект.

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7 октября

В интервью Reuters он рассказал, что единственным препятствием для запуска газопровода на данном этапе является формальное одобрение со стороны юристов.

Западные страны обвиняют Россию в том, что она якобы готовит «вторжение» на Украину. В Москве неоднократно опровергали подобные слова, называя их пустыми и безосновательными.

Алия Шарафутдинова
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