Социал-демократы в Германии сделали заявление по «Северному потоку-2»

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сделала заявление по проекту «Северный поток-2» и отметила, что поддерживает его, несмотря на угрозу «вторжения» России на Украину, об этом высказался генсек фракции Кевин Кюнерт (Kevin Kuehnert), пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, ФРГ необходимо встать на сторону защиты «Северного потока-2». «Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — уточнил политик. По мнению Кюнерта, постоянное упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений «похоронит» проект.

В интервью Reuters он рассказал, что единственным препятствием для запуска газопровода на данном этапе является формальное одобрение со стороны юристов.

Западные страны обвиняют Россию в том, что она якобы готовит «вторжение» на Украину. В Москве неоднократно опровергали подобные слова, называя их пустыми и безосновательными.