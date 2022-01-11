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В Кремле заявили о подготовке к возможному распространению омикрона в России

Пресс-секретарь Песков: в России ведется работа по подготовке к распространению омикрона
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В России ведутся работы по подготовке системы здравоохранения к началу распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, что российские специалисты тщательно изучают ситуацию с распространением штамма в других странах, а также опыт зарубежных коллег по борьбе с ним.

«Если вы помните, мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли к нам "омикрон", есть вопрос, когда он к нам придет, к сожалению», — заявил Песков.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что во второй половине января Россию ждет резкий рост уровня заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

Во вторник, 11 января, специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признали соответсnвующими своим нормам стандарты производства российской вакцины «Спутник V». Академик РАН Виталий Зверев назвал это основным этапом в полном признании российской вакцины в Европе.

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Роман Кирьянов
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