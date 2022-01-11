Одна из дорог в Подмосковье стала платной

В Подмосковье с 11 января начнет работать новая платная дорога. После завершения реконструкции за проезд по участку трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр) станут взимать плату, сообщает «Коммерсантъ».

Владельцам легковых авто придется заплатить 100-120 рублей, а водителям тяжелых грузовиков — 330 рублей за 20 километров участка. Таким образом, тариф для легковых машин составит 4,7 рубля за километр в будние дни и 5,7 рубля в выходные. Водители могут оформить абонемент на 90 дней, который поможет сэкономить до 30 процентов от тарифа. Для легковых машин 15 поездок по абонементу будут стоит 1,44 тысячи рублей, а 50 поездок — 3,5 тысячи рублей. При этом участок можно объехать по недавно построенным бесплатным дублерам.

Трасса М-1 находится в доверительном управлении у госкомпании «Автодор», которая с 2019 года проводила реконструкцию одного из участков (33–66-й километр). В конце 2021 года работы были закончены: дорогу расширили до шести полос, построили с двух сторон дублеры в виде бесплатной альтернативы (разрешенная скорость на них ниже, а также есть левые повороты). На участке появились девять пешеходных переходов и развязка на пересечении М-1 с региональной дорогой Кубинка — Наро-Фоминск.

«Автодор» планирует продолжить реконструкцию трассы. Госкомпания намерена отремонтировать другой участок — 66–84-й километр. Территория уже подготовлена для реконструкции, и теперь для проекта ищется финансирование. Если планы будут реализованы, то проезд от МКАД до А-108 будет занимать всего полчаса.

Ранее в ноябре 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу платных дорог. По его мнению, они помогают россиянам сократить время в пути. При этом Воробьев подчеркнул, что у платных трасс всегда есть бесплатная альтернатива, поэтому жители могут выбрать маршрут, исходя из своих приоритетов.