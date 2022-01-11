Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Одна из дорог в Подмосковье стала платной

«Ъ»: участок трассы М-1 «Беларусь» от ЦКАД до Кубинки станет платным с 11 января

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Подмосковье с 11 января начнет работать новая платная дорога. После завершения реконструкции за проезд по участку трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр) станут взимать плату, сообщает «Коммерсантъ».

Владельцам легковых авто придется заплатить 100-120 рублей, а водителям тяжелых грузовиков — 330 рублей за 20 километров участка. Таким образом, тариф для легковых машин составит 4,7 рубля за километр в будние дни и 5,7 рубля в выходные. Водители могут оформить абонемент на 90 дней, который поможет сэкономить до 30 процентов от тарифа. Для легковых машин 15 поездок по абонементу будут стоит 1,44 тысячи рублей, а 50 поездок — 3,5 тысячи рублей. При этом участок можно объехать по недавно построенным бесплатным дублерам.

Материалы по теме:
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября

Трасса М-1 находится в доверительном управлении у госкомпании «Автодор», которая с 2019 года проводила реконструкцию одного из участков (33–66-й километр). В конце 2021 года работы были закончены: дорогу расширили до шести полос, построили с двух сторон дублеры в виде бесплатной альтернативы (разрешенная скорость на них ниже, а также есть левые повороты). На участке появились девять пешеходных переходов и развязка на пересечении М-1 с региональной дорогой КубинкаНаро-Фоминск.

«Автодор» планирует продолжить реконструкцию трассы. Госкомпания намерена отремонтировать другой участок — 66–84-й километр. Территория уже подготовлена для реконструкции, и теперь для проекта ищется финансирование. Если планы будут реализованы, то проезд от МКАД до А-108 будет занимать всего полчаса.

Ранее в ноябре 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу платных дорог. По его мнению, они помогают россиянам сократить время в пути. При этом Воробьев подчеркнул, что у платных трасс всегда есть бесплатная альтернатива, поэтому жители могут выбрать маршрут, исходя из своих приоритетов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Назван срок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
Раскрывший громкие дела генерал Следственного комитета России станет адвокатом
В МИД КНР опровергли слухи о нахождении Назарбаева в Китае
В московских аэропортах отменили и задержали десятки рейсов
Мужчину ранили ножом возле бара в центре Москвы
ООН обратилась к властям Казахстана из-за использования силовиками голубых касок
Психолог раскрыла способ помочь близкому человеку с игроманией
Спасение 14-летнего подростка в московском метро попало на видео
Бывший директор разработавшего самолет-амфибию российского завода пошел под суд
Одна из дорог в Подмосковье стала платной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter