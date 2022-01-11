Дочь Прокловой проговорилась о тайном муже актрисы

Дочь российской актрисы Елены Прокловой, рассказывая надзорным органам подробности госпитализации матери, проговорилась о ее тайном муже. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам дочери артистки, у Прокловой случился гипертонический криз во время гастролей в Санкт-Петербурге, а уже по возвращении в Москву — инсульт. «Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже (в Москве — примечание «Ленты.ру») вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах», — сказала дочь актрисы.

Она добавила, что у матери нет никаких претензий или жалоб на качество оказанной помощи, «и ПЦР сдавали, и все сделали нормально».

Как отмечает «Комсомольская правда», до этого Проклова была замужем трижды. Со своим третьим супругом она развелась в 2015 году.

Ранее Елена Проклова подтвердила свою госпитализацию в одну из московских больниц. До этого ее бывший муж Андрей Тришин заявил, что актриса находится в больнице. По его словам, ее доставили туда утром. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что несколько дней назад артистка перенесла инсульт. До госпитализации она жаловалась на головокружение и высокое давление.