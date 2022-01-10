Российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как рассказал источник издания, 68-летняя артистка оказалась в одной из московских больниц после перенесенного несколько дней назад инсульта. Ранее она жаловалась на головокружение и высокое давление.

В сентябре Проклова заявила изданию Day.ru, что страдает от астмы. Из-за заболевания актриса приняла решение переехать из Москвы в Сочи. «Да, я очень люблю Кавказское побережье. У меня есть профессиональное заболевание, астма. И мне там очень хорошо», — отметила она.