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Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта

Актриса Елена Проклова о состоянии после госпитализации: у меня наилучший вариант инсульта
Начало событий в новости Елена Проклова попала в реанимацию

Фото: @elproklova

Российская актриса Елена Проклова, попавшая в больницу 10 января из-за инсульта, рассказала о своем самочувствии в интервью для «Газеты.Ru».

Проклова заявила, что находится в удовлетворительном состоянии, ее двигательные и умственные функции не пострадали. Она отметила, что надеется полностью восстановиться к концу февраля этого года.

«У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии», — сказала заслуженная артистка России.

Ранее Елена Проклова подтвердила свою госпитализацию в одну из московских больниц. До этого телеканал РЕН ТВ сообщал, что несколько дней назад артистка перенесла инсульт. До госпитализации она жаловалась на головокружение и высокое давление.

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Сергей Равин
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