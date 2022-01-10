Российская актриса Елена Проклова подтвердила свою госпитализацию в одну из московских больниц. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сказала артистка.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» ее бывший муж Андрей Тришин заявил, что Проклова действительно находится в больнице. По его словам, актрису доставили туда утром 10 января.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что несколько дней назад артистка перенесла инсульт. До госпитализации она жаловалась на головокружение и высокое давление. В настоящее время артистка находится в состоянии средней степени тяжести.

Ее коллеги заявили, что до Нового года Проклова чувствовала себя нормально. Она не жаловалась на проблемы со здоровьем и собиралась принять участие в спектаклях, запланированных на февраль.