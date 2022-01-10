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Коллеги рассказали о состоянии находящейся в реанимации Прокловой

Коллеги Елены Прокловой заявили, что до инсульта актриса чувствовала себя нормально

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Коллеги Елены Прокловой рассказали о состоянии находящейся в реанимации актрисы. Об этом сообщает KP.RU.

По словам людей, работавшим с артисткой, до Нового года она не жаловалась на плохое самочувствие. Ее партнер по антрепризе Why not Иван Николаев заявил, что до инсульта Проклова чувствовала себя нормально и планировала принять участие в февральских спектаклях.

Ранее 10 января стало известно, что Елена Проклова оказалась в реанимации одной из столичных клиник. Оказалось, что несколько дней назад артистка перенесла инсульт. До госпитализации она жаловалась на головокружение и высокое давление. Как сообщил источник издания «Известия», в настоящее время заслуженная артистка РСФСР находится в состоянии средней тяжести.

68-летняя Елена Проклова известна по фильмам «Мимино», «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Запомните меня такой» и «Единственная».

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Евгений Шульгин
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