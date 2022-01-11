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Прокуратура обжалует приговор осужденному мэру Томска Ивану Кляйну

Прокуратура требует ужесточить приговор осужденному на два года мэру Томска Кляйну
Иван Кляйн

Иван Кляйн. Фото: Яков Андреев / РИА Новости

Прокуратура потребовала ужесточить приговор мэру Томска Ивану Кляйну, осужденному на два года по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом во вторник, 11 января, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвинение не согласно с чрезмерной мягкостью приговора и отдельными выводами суда. Прокуратура подала апелляционное представление.

10 января сообщалось, что защита Кляйна подала апелляционную жалобу на приговор Советского районного суда. Адвокат мэра Лариса Шейфер заявила, что защита будет настаивать на невиновности Кляйна.

30 декабря суд в Томске приговорил мэра к двум годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.

По данным следствия, Кляйн поручил внести сведения о наличии у подконтрольной ему компании «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Помимо этого, следователи считают, что в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Последний вменяемый ему эпизод — будучи мэром, Кляйн оставался акционером «Томского пива».

Суд арестовал главу Томска 14 ноября 2020 года. На время следствия его отстранили от должности. Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом томской областной думы.

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Елизавета Новикова
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