Защита осужденного мэра Томска Ивана Кляйна обжалует приговор

Защита осужденного на два года мэра Томска Ивана Кляйна подала апелляционную жалобу на приговор Советского районного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката мэра Марину Вихлянцеву.

Второй адвокат мэра Лариса Шейфер заявила, что защита будет настаивать на невиновности Кляйна.

30 декабря сообщалось, что в Томске суд приговорил мэра к двум годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.

По данным следствия, Кляйн поручил внести сведения о наличии у подконтрольной ему компании «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Помимо этого следователи считают, что в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Последний вменяемый эпизод — что, будучи мэром, Кляйн оставался акционером «Томского пива».

Суд арестовал Кляйна 14 ноября 2020 года. На время следствия его отстранили от должности. Он стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы.