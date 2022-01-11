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Спорт

Бронзовый призер Олимпийских игр в беге умер в возрасте 29 лет

Обладатель бронзовой медали Игр-2012 бегун Деон Лендор умер в возрасте 29 лет
Деон Лендор

Деон Лендор. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Бегун из Тринидада и Тобаго Деон Лендор умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Причины смерти спортсмена не уточняются. Он завоевал бронзовую медаль в эстафете 4 по 400 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На его счету также серебро чемпионата мира-2015 в том же виде программы.

Лендор принимал участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, но вместе с партнерами по эстафетной команде не смог дойти до финала. Кроме того, легкоатлет становился обладателем серебра и бронзы чемпионата мира в помещении.

Ранее во вторник, 11 января, на 71-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Причины смерти бывшего спортсмена не уточнялись.

Алексей Гусев
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