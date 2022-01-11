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Спорт

Вяльбе назвала Олимпиаду войной

Глава ФЛГР Елена Вяльбе об Олимпийских играх-2022 в Пекине: это очередная война
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Ее слова приводит РИА Новости.

«В составе — лучшие лыжники страны. Поэтому надеемся, что это боевой состав», — заявила она. Вяльбе назвала предстоящие Олимпийские игры очередной войной и подчеркнула, что никаких споров насчет состава у членов президиума не было.

Ранее 11 января президиум ФЛГР объявил состав сборной России на Олимпиаду. У мужчин, помимо чемпиона мира Александра Большунова, на соревнованиях выступят Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков и Александр Терентьев.

У женщин в состав вошли победительница «Тур де Ски» Наталья Непряева, а также Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Мария Истомина, Лилия Васильева и Анастасия Рыгалина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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