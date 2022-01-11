Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) объявил состав сборной страны на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

У мужчин, помимо чемпиона мира Александра Большунова, на соревнованиях выступят Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков и Александр Терентьев.

У женщин в состав вошли 20-летняя Вероника Степанова, 26-летняя Наталья Непряева, а также Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Мария Истомина, Лилия Васильева и Анастасия Рыгалина.

10 января был отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в словенской Планице с 21 по 23 января. Решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

4 января Непряева впервые в истории женской сборной России выиграла общий зачет «Тур де Ски». Большунов завершил соревнования на втором месте.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.