Этап Кубка мира по лыжным гонкам отменили из-за коронавируса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отмене этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в словенской Планице с 21 по 23 января. Об этом сообщается на сайте организации.

За время этапа планировалось проведение восьми стартов в двух дисциплинах — по лыжным гонкам и лыжному двоеборью. В программу лыжных гонок входили классические спринтерские гонки и скиатлон.

Решение принято FIS на фоне острой ситуации с пандемией коронавируса в Словении. Организаторы не могут гарантировать безопасность участников турнира. Решение было принято FIS совместно с Федерацией лыжного спорта Словении. О дате переноса будет объявлено позже.

Этап Кубка мира в Планице должен был стать заключительным перед Олимпийскими играми в Пекине.