Описана ситуация в российской больнице после самоубийства двух медсестер

В Сургутскую травматологическую больницу после самоубийства двух медсестер привезли медикаменты. Так ситуацию в лечебном учреждении после смерти сотрудниц больницы описала работающая в ней медсестра, сообщает 86.ru.

«Завезли медикаменты в полном объеме — четыре раза за месяц доставляли шовный материал. Завезли гемостатики, ковидные костюмы, убрали всю просрочку — КАМАЗами вывозили», — рассказала сотрудница больницы.

Она добавила, что врачи и медсестры также больше не наблюдают давления со стороны руководства.

По словам собеседницы издания, самым важным шагом для решения проблем в больнице является наказание тех, кто ответственен за многолетние нарушения и давления на персонал.

Ситуацию в российской больнице в Сургуте взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. С просьбой объективно разобраться в ситуации с самоубийствами к руководству ведомства обратился ряд сотрудников больницы через СМИ.

О суициде 49-летней медсестры отделения анестезиологии и реанимации местной больницы стало известно 21 октября 2021 года — тело россиянки нашли на лестничной площадке дома. Спустя два месяца — 27 декабря 2021 года — ее коллега тоже покончила жизнь самоубийством.