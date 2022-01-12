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Похищенному украинскими спецслужбами судье продлили домашний арест

Высший антикоррупционный суд Украины продлил домашний арест экс-судье Николаю Чаусу
Николай Чаус

Николай Чаус. Кадр: Telegram-канал «ChausUA Николай Чаус»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины решил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса по уголовному делу о взятке. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры республики.

По данным ведомства, обвиняемый останется под арестом как минимум до 3 февраля. Ему вменяют четвертую часть 368 статьи Уголовного кодекса «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством».

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6 августа

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за получение взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Но арестовать судью не получилось, так как он обладал неприкосновенностью. Чаусу удалось бежать в Молдавию. Он обратился к властям республики за политическим убежищем, но получил отказ. В 2021 году в центре Кишинева мужчину похитили несколько неизвестных, предположительно, связанных с украинскими спецслужбами. Юрист был насильно вывезен на родину в машине с дипломатическими номерами и доставлен в суд.

6 августа Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ завершили расследование в отношении дела Чауса о взятке. Правоохранители также объявили о публикации рассекреченных материалов следственных действий в отношении юриста. При этом сам бывший судья отказался от дачи любых показаний на этот счет.

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Михаил Кириллов
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