В США программы учениц Тутберидзе назвали непригодным даже для собаки фастфудом

Американский журналист Дэвид Лиз в интервью «Ленте.ру» высказался о работе хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

«Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки», — заявил Лиз.

Американец подчеркнул, что постановки хореографа слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу. «Он склонен выбирать лирические композиции, пустые и относительно бессмысленные. В них мало эмоций и не хватает истории», — добавил журналист.

Кроме того, Лиз предрек группе Тутберидзе катастрофу в случае, если Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение о поднятии возрастного ценза. С инициативой об изменении возврата допуска на взрослые соревнования в женском одиночном катании выступила Норвежская ассоциация конькобежцев в ноябре 2021-го. Предложение заключается в изменении возраста с 15 на 17 лет.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.