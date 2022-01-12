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Генсек НАТО назвал условие для прогресса переговоров с Россией

Глава НАТО: для серьезного прогресса в диалоге по гарантиям безопасности нужна деэскалация

Фото: Johanna Geron / Reuters

Для серьезного прогресса в диалоге по гарантиям безопасности нужна деэскалация. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга по результатам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) назвал условие для прогресса переговоров с российской стороной, трансляция доступна на YouTube-канале Reuters.

«Мы ясно дали понять, что готовы сесть сейчас [за стол переговоров], мы встретились сегодня и готовы встретиться в ближайшем будущем, чтобы обсудить более конкретные и более подробные вопросы, которые мы выносим на обсуждение», — заявил глава альянса.

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Ранее в Брюсселе завершилось заседание СРН, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению агентства, переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

По словам Столтенберга, главной темой переговоров, на которой был сосредоточен фокус, стала ситуация вокруг Украины. Основное внимание было уделено последствиям напряженности между Москвой и Киевом для европейской безопасности.

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Анжелика Бережная
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