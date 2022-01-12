В НАТО заявили о намерении предотвратить вооруженный конфликт в Европе

В настоящий момент существует реальный риск нового вооруженного конфликта в Европе, и Североатлантический альянс сделает все возможное, чтобы его предотвратить. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО по гарантиям безопасности. Его выступление транслирует YouTube-канал Reuters.

Столтенберг подчеркнул важность прошедших 12 января переговоров с Россией в Брюсселе. «Именно поэтому мы так ясно говорим в своем послании России, что для предотвращения нового вооруженного конфликта готовы сесть и перечислить широкий круг вопросов: контроль над вооружениями, взаимные ограничения на ракеты и другие вопросы», — заявил генсек.

В своем выступлении Йенс Столтенберг подчеркнул, что участники Североатлантического альянса подтвердили политику открытых дверей НАТО и намерение защищать друг друга в случае вооруженного конфликта. Страны-члены НАТО ясно дали понять, что они не будут отказываться от принципов коллективной защиты.

Генсек альянса также оспорил утверждения об агрессивном расширении НАТО на восток. По его словам, бывшие советские республики и члены Организации Варшавского договора (ОВД) в Восточной Европе сами выбрали членство в НАТО. Столтенберг заявил, что расширение НАТО стало краеугольным камнем распространения демократии и свободы в Европе.